Betrunkener begeht ohne Führerschein Fahrerflucht

Unfallflucht, offenbar alkoholisiert und ohne Führerschein: Ein Mann muss nach einem Unfall am Sonntagnachmittag mit mehreren Anzeigen rechnen. Wie die großherzogliche Polizei am Montag mitteilt, hat sich nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos am Sonntag gegen 15.40, Uhr nahe der Burregaass in Asselborn, einer der Beteiligten vor dem Eintreffen der Polizei vom Unfallort entfernt.

Später wurde wurde der flüchtige Fahrer mit Fahrzeug in Rümelingen angetroffen. Hier musste die Polizei sogleich feststellen, dass der Fahrer offenbar unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Der Mann, der den Alkoholtest, trotz mehrmaliger Aufklärung der Folgen, verweigerte, erhielt nach Polizeiangaben ein provisorisches Fahrverbot.

Zudem ergab die Überprüfung, dass der Mann weder im Besitz eines gültigen Führerscheins ist noch dass er der Fahrzeugeigentümer ist. Strafanzeige wurde gestellt.

(L'essentiel)