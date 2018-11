Unfall vor Baustelle sogrt für Chaos im Berufsverkehr

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Unfall unmittelbar vor einer Baustelle auf der Autobahn A13 bei Ehleringen in Fahrtrichtung Differdingen hat den Verkehr am Dienstagmorgen zum Stocken gebracht. Es krachte ausgerechnet in dem Bereich, wo sich beide Fahrspuren Baustellen-bedingt zu einer Fahrbahn verengten. Der Rückstau erstreckte sich über mehrere Kilometer bis zur A4.

A13 Zwischen AS Differdange und AS Sanem Unfall mit mehreren Fahrzeugen, ein Fahrstreifen blockiert, 3 km Stau #ACL_A13 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) November 20, 2018

Mittlerweile ist die Unfallstelle geräumt, der Stau löst sich langsam auf.

A13 Zwischen AS Differdange und AS Sanem alle Unfallstellen geräumt, keine Verkehrsbehinderung mehr #ACL_A13 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) November 20, 2018

(L'essentiel)