Einbrecher verwüsten Telefonladen

Die Mitarbeiter von LuxMediaPhone, einem Telefonladen in der Grand-Rue in Luxemburg-Stadt, waren am Donnerstagmorgen überrascht, als sie ihren Arbeitsplatz betraten. Der Laden war in der Nacht ausgeraubt worden. Die Straftat ereignete sich kurz vor 5 Uhr morgens. Die Polizei war bereits im Morgengrauen am Tatort.

Die Täter zerstörten ein Schaufenster mit einem großen Stein, um anschließend in den Laden einzubrechen. Sie stahlen Telefone, Accessoires und PCs und zerschlugen ein weiteres Fenster in der Werkstatt. Der Wert der Beute beläuft sich nach ersten Schätzungen des Besitzers auf rund 3000 Euro. Noch nicht inbegriffen in diese Rechnung ist der Sachschaden in der Werkstatt. Der installierte und eigentlich aktivierte Alarm funktionierte nicht.

Die Untersuchung der Polizei läuft. Ein benachbarter Laden, der auch Computerprodukte und Telefone verkauft, war bereits vor zwei Monaten ausgeraubt worden.

(L'essentiel)