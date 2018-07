Betonmischer kippt auf Pkw – zwei Verletzte

Artikel per Mail weiterempfehlen

An der Kreuzung Rue Nicolas Martha und Boulevard Kaltreis in Bonneweg kam es am Montagnachmittag gegen 17 Uhr zu einem schweren Unfall mit mehreren Verletzten. Der Fahrer eines Betonmischers verlor beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kippte auf einen entgegenkommenden Pkw.

Der Autofahrer wurde eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Beide Beteiligten erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Rue Nicolas Martha für den Verkehr vollständig gesperrt.

(chb/L'essentiel)