Polizei fasst minderjährige Diebesschwestern

Zwei minderjährige Schwestern hatten am Dienstag, 4. Dezember, gegen 16 Uhr, versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen, die Polizei fahndete nach den beiden und fand sie schließlich in einem Bus Richtung Rümelingen. Der Bus wurde in der Rue des Martyrs in Rümelingen gestoppt und die beiden Frauen gestellt.

Die Polizei fand gestohlenen Schmuck bei ihnen, der die Ermittler zu einem anderen Diebeszug führte, den die Schwestern begangen hatten. Die Beamten fanden heraus, dass die beiden an dem Haus geklingelt und nach Wasser gefragt hatten. Die Seniorin, die in dem Haus lebte, ließ die beiden rein, die dann in Anwesenheit der Senioren die Wohnräume durchsuchten und Schmuck aus dem Schlafzimmer entwendeten.

(L'essentiel)