Ein Diesel-​​Teppich auf der A13 sorgt für Sperrung

Am Montagnachmittag hat es zwischen einem Lkw und zwei Pkw auf der A13 Richtung Schengen am Ausgang des Ehleringen-Tunnels gekracht. Der Lastwagen prallte dabei gegen die Tunnelwand und beschädigte seinen Tank. Infolgedessen lief Treibstoff auf die Fahrbahn, so die Polizei.

Beide Fahrspuren der Autobahn wurden an dieser Stelle für den Verkehr gesperrt. Autofahrern wurde geraten, die Ausfahrt Differdingen zu nehmen.

(L'essentiel)