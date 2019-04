Verletzte Frau nachts hinter Auto gefunden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Police Grand-Ducale wurde Sonntagnacht gegen 23 Uhr eine verletzte Person in der Rue de la Poste in Differdingen gemeldet. Die Frau war hinter einem Auto liegend entdeckt worden. Sie war zunächst nicht ansprechbar und konnte deswegen keine Angaben darüber machen, was passiert war.

Wenige Stunden später wurden die Beamten auf einen Mann in der Rue Nicolas Theis in Niederkorn aufmerksam, der einen Diebstahl in einer Bäckerei begangen hatte. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten einen Ausweis der verletzten Frau. Ermittlungen wurden eingeleitet.

