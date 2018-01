Auto zerstört Verteilerkasten – Stromausfall in Esch

Weil an der Place Benelux zwei Autos ineinanderfuhren, kam es am Montagabend in Esch/Alzette zu einem Stromausfall. Das melden unsere Kollegen vom Tageblatt. Eines der Fahrzeuge wurde in ein Blumenbeet gedrückt.

Der an der Stelle installierte Verteilerkasten wurde so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass es in der nahe gelegenen Sparkasse zu einem Stromausfall kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemend, wie die Police Grand-Ducale erklärte.

(sw/L'essentiel)