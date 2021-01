Autofahrer erfasst Kind auf Zebrastreifen

In Steinfort ist am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr ein Kind von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Das Unfallopfer wollte gerade einen Zebrastreifen am Square Général Patton überqueren. Das Kind wurde zur medizinischen Behandlung in die Kannerklinik transportiert, trug nach letzten Informationen der Police Grand-Ducale aber keine schwerwiegenden Verletzungen davon.

(L'essentiel)