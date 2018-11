Gleich fünf Einsätze wegen Alkohol am Steuer

Die Nacht zum Sonntag verlief alles andere als ruhig für die Polizei im Großherzogtum: Um kurz nach Mitternacht wurde ein Verkehrsunfall in der Rue de Martyres in Rumelingen gemeldet, bei dem ein Autofahrer gegen einen Laternenpfosten und einen Stromkasten geprallt war. Der junge Mann hatte keinen gültigen Führerschein und war zudem alkoholisiert.

Bereits eine halbe Stunde später kam es zum nächsten Einsatz: ein Autofahrer war in Niederkerschen in der Route de Luxembourg unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in ein geparktes Auto krachte. An beiden Autos entstand erheblicher Schaden. Der Unfallfahrer blieb unverletzt, auch er war alkoholisiert.

Gegen 5.15 Uhr bemerkte eine Polizeistreife wie ein Autofahrer aus der Rue Lou Hemmer in die Rue de Trèves einbog und dabei auf der Gegenfahrbahn weiterfuhr. Die Beamten verfolgten das Auto mit Blaulicht und Sirene. Noch bevor die Polizei den Falschfahrer einholen konnte, kamen ihm zwei Fahrzeuge entgegen, die in Richtung Flughafen unterwegs waren. Die beiden Fahrer konnten eine Kollision gerade noch verhindern und ausweichen.

Der Falschfahrer konnte schließlich in der Rue de Neudorf zum Stehen gebracht werden. Die Beamten nahmen den Schlüssel an sich und zogen die Handbremse, dabei bemerkten sie starken Alkoholgeruch beim Fahrer. Das Auto hatte zudem keinen Tüv mehr und die Steuervignette war ebenfalls seit einem Jahr abgelaufen. Der Führerschein wurde eingezogen und Strafanzeige erstellt.

Im Laufe der Nacht wurden in Echternach und auf der A1 bei Kirchberg zwei weitere Alkoholtests gemacht, nach denen die Führerscheine der betreffenden Fahrer eingezogen wurden.

