Polizei löst Party in Naturschutzgebiet auf

Die Polizei hat am Samstagabend eine illegale Party in einem Naturschutzgebiet in Strassen aufgelöst. Die Beamten wurden von einem Förster darüber in Kenntnis gesetzt.

Vor Ort waren etwa 20 Fahrzeuge geparkt, deren Halter einen Strafzettel in Höhe von jeweils 74 Euro erhielten. Im Naturschutzgebiet feierten 28 Personen, ohne sich an die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu halten. Gegen sie wurden weitere Bußgelder in Höhe von jeweils 145 Euro verhängt. Zudem wurde ein Platzverbot ausgesprochen.

Insgesamt lag die Höhe der Bußgelder bei etwa 5500 Euro.

(L'essentiel)