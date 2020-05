Hotelgast dreht ab und wirft Gläser aus dem Fenster

Ein Hotelgast hat am Mittwochabend einen Polizeieinsatz in der Rue de Notre-Dame ausgelöst. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach wurden die Beamten einer Streife gegen 22 Uhr von Bürgern darauf aufmerksam gemacht, dass aus dem Fenster eines Hotelzimmers Flaschen und Gläser auf die Straße geworfen worden sein. Die Polizisten fanden auf dem Gehweg die Spuren der Tat. Da das fragliche Fenster noch offen stand und nicht sicher war, ob der mutmaßliche Täter noch in seinem Zimmer ist, sicherten die Einsatzkräfte zunächst den Gehweg vor dem Fenster ab.

Als die Beamten im Hotel nach dem Gast aus dem betreffenden Zimmer fragen wollten, betrat dieser gerade den Eingangsbereich. Von den Polizisten angesprochen zeigte sich der Mann aggressiv und verwirrt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und ärztlicher Hilfe bedurfte. Deshalb wurde der Mann zur psychiatrischen Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

(L'essentiel)