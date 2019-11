Fahrer nach Unfall in kritischem Zustand

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zwischen Limpach und Monnerich auf dem CR106 hat sich am Dienstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Das teilt die Police Grand-Ducale mit. Gegen 8.15 Uhr sind zwei Pkw in der Nähe des Fußballplatzes frontal ineinander gekracht, wodurch ein Auto in einen Straßengraben geschleudert wurde.

Eine der Personen musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Sie befindet sich nach Angaben der Polizei in einem kritischen Zustand. Auch der zweite Fahrer musste aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Straße musste für die Dauer der Rettungensarbeiten gesperrt werden.

(sw/L'essentiel)