Geisterfahrer stirbt bei Unfall auf der A4

Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz vor 8 Uhr morgens. Ein 88-jähriger Autofahrer - aus dem Süden des Landes - nahm die Autobahn in entgegengesetzter Richtung zum Kreisverkehr Raemerich und stieß an der Anschlussstelle Esch-Zentrum mit einem Auto zusammen.

Beide Fahrer wurden ih ihren Pkw eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 88-jährige Geisterfahrer starb kurz nach dem Unfall an seinen Verletzungen, während der andere Fahrer zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Autobahn wurde zeitweise für den Verkehr gesperrt.

Der Mann ist das bereits 31. Unfallopfer im Jahr 2018. Das sind sieben mehr, als im gesamten Jahr 2017.

(L'essentiel)