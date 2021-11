Stau auf A4 und A6 verzögert den Weg ins Wochenende

Auch wenn das Wochenende in greifbarer Nähe scheint, müssen die Autofahrer in Luxemburg am Freitagabend nochmal eine Extraportion Geduld aufbringen. Zwei Unfälle sorgen für teils kilometerlange Verzögerungen, wie der ACL mitteilt.

Die gesamte A4 in Richtung Esch/Alzette stockt nach einem Unfall auf der Auffahrt von der A4 zur A13, gleichzeitig sorgt ein Unfall auf der A6 in Richtung Belgien auf Höhe Mamer für einen 14-Kilometer-Stau, der sich bis zum Gaspericher Kreuz zieht.

A13, A4 Autoroute d'Esch, Croisement Merl Richtung Rond-Point Raemerich zwischen Lallange und Échangeur Lankëlz

Unfall, Fahrstreifen blockiert, Stau — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) November 26, 2021

A6 Autoroute d'Arlon, Croix de Gasperich Richtung Frontière Belgique zwischen Mamer und Raststätte Aire de Capellen

Unfall mit 2 Fahrzeugen, Überholstreifen blockiert, Stau #ACL_A6 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) November 26, 2021

(L'essentiel)