Warnung wegen des Brands in Beles aufgehoben

In der Nähe der Universität in Esch-Belval, an der Grenze zwischen Frankreich und Luxemburg, stieg am Mittwochvormittag dunkler Rauch auf. Das meldete ein Leser-Reporter gegen 11 Uhr an L'essentiel.

Die Kommune Sassenheim bestätigte um 11.35 Uhr, dass in der Rue de France in Beles ein Feuer ausgebrochen sei. Die Bewohner wurden aufgefordert, «Türen und Fenster geschlossen zu halten».

Gegen 13.45 Uhr kam dann die Entwarnung der Gemeinde. Die Einsatzkräfte haben den Brand vollständig gelöscht und die Bewohner müssen sich nicht weiter einschränken. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Der materielle Schaden sei jedoch beträchtlich, schreibt ein Sprecher der Kommune.

