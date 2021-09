6 Führerscheine wegen Alkohol kassiert

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag insgesamt sechs betrunkene Autofahrer angehalten und ihrer Führerscheine beschlagnahmt. Den Anfang im Reigen machte ein Autofahrer gegen 1 Uhr auf dem Boulevard F.D. Roosevelt. Der Mann machte mit Schlangenlinien die Beamten auf sich aufmerksam. Weil der Mann nicht nur getrunken hatte, sondern auch seine Autopapiere nicht in Ordnung waren, behielten die Polizisten den Führerschein des Mannes ein.

Um 3 Uhr ging den Beamten bei einer Verkehrskontrolle auf dem Escher Boulevard Grande-Duchesse Charlotte ein Raser ins Netz. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer neben Benzin auch noch Alkohol im Blut hatte. Führerschein erst Mal weg. Ein anderer Fahrer baute zur gleichen Zeit in Sandweiler einen Unfall in der Rue du Pain. Der Mann krachte mit seinem Wagen in die Treppe eines Hauses und fuhr danach weiter. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und konnte das Nummernschild an die Polizei weitergeben. An der Adresse des Halters fand eine Streife den Eigentümer – betrunken – an seinem Wagen; Führerschein futsch.

Schlenker auf der Autobahn

Einen anderen Trunkenbold stoppten die Polizisten auf der A13: Einer Streife war ein Auto aufgefahren, das in Schlenkern auf die Autobahn gefahren wurde. Das Interesse der Beamten war geweckt und so lotsten sie den Autofahrer so gleich wieder von der Saarautobahn herunter. Kurz: Ein Alkoholtest zeigte den Einsatzkräften, dass ihre Nase sie zuvor nicht getäuscht hatte. Sie ahnen es vielleicht schon; positiver Test – 4 Uhr; vier Führerscheine.

Ein fünfter Autofahrer trat dem Club der Fußgänger auf Zeit wenig später bei. Kurz nach 4 Uhr krachte es in der Beringer Rue d'Ettelbruck. Ein Mann war mit seinem Wagen in ein parkendes Auto gekracht. Weil weder er noch der Geschädigte eine gütliche Einigung bei sich hatten und zudem die Straße blockiert war, wurde die Polizei verständigt. Nach Angaben der Polizei habe der Unfallverursacher stark nach Alkohol gerochen. Im Test stellte sich heraus, er hatte den zulässigen Höchstwert um das Doppelte überschritten.

Der Letzte in der Reihe gehört zur Spezies der Autoposer und ging den Beamten in Ufflingen ins Netz. Bei einer Verkehrskontrolle in der Rue de Wilwerdange wurden die Einsatzkräfte gegen 4.30 Uhr auf wiederholt aufheulende Motorengeräusche in der Umgebung aufmerksam. Den Mann, der mit seinem Auto durch den Ort raste, konnten die Beamten zwei Straßen weiter stoppen, sie ahnen es vielleicht, auch er hatte zu tief ins Glas geschaut. Den Führerschein nahmen die Polizisten vorläufig in Verwahrung und erteilten einstweilen ein Fahrverbot..

(L'essentiel)