Mädchen-​​Bande raubt Frau im Park «Kinnekswiss» aus

Eine junge Frau ist am Donnerstagabend Opfer eines Überfalls im «Park Kinnekswiss» in Luxemburg-Stadt geworden. Die Täterinnen verlangten von ihrem Opfer gegen 21 Uhr zunächst verbal Bargeld, wie die Polizei am Freitag mitteilt. Die Gruppe bestand demnach aus zwei jungen Frauen und einem Mann, auch das Opfer war zum Tatzeitpunkt nicht alleine im Park unterwegs. Die junge Frau wurde zunächst von einer der Angreiferinnen geschlagen, während die andere an ihr zu zerren begann.

Sie liefen erst von ihr ab, als die Begleitung der Frau ihnen Bargeld aushändigte. Anschließend flüchten die drei Angreifer vom Tatort. Bei dem Angriff erlitt die junge Frau leichte Verletzungen.

Eine weiterer versuchter Raub im Park Kinnekswiss wurde der Polizei im gleichen Zeitraum gemeldet. Den Tatzeitpunkt grenzen die Beamten auf zwischen 21 und 21.30 Uhr ein. Demnach wurden zwei Frauen von einer aus drei Mädchen bestehenden Bande zunächst angepöbelt und dann angegriffen. Dabei versuchten sie ihren Opfern die Handtaschen zu entreißen. Eine der angegriffenen Frauen konnte sich aus dem Gemenge befreien, ihre Begleiterin wurde jedoch zu Boden gerissen. Erst als die beiden Angegriffenen lautstark um Hilfe schrieben, hätte die Bande von ihnen abgelassen. Die Täterinnen flüchten ohne Beute. Eine der Angegriffenen erlitt durch die Attacke mehrere leichte Verletzungen.

(L'essentiel)