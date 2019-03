Polizei fahndet nach diesem Trickdieb

Die Polizei Capellen sucht nach einem Trickdieb und bittet die Bevölkerung um Hinweise. In einer Bankfiliale in Steinfort hat der Verdächtige die EC-Karte seines Opfers aus dem Bankautomaten gezogen, an einem zweiten Automaten «eine größere Geldsumme» abgehoben und anschließend die Karte wieder unbemerkt in den ersten Automaten gesteckt. Das Opfer bemerkte nach Angaben der Police Grand-Ducale von all dem nichts.

Der auf dem Foto abgebildete Mann sei zweifelsfrei als der Tatverdächtige identifiziert worden. Zweckdienliche Hinweise nimmt die Polizei Capellen unter der Telefonnummer 24430100 entgegen.

(sw/L'essentiel)