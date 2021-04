Sprit-​​Diebstahl führt Polizei auf heiße Drogenfährte

Eigentlich wollten die Beamten in Differdingen am Donnerstagabend nur einem Benzindiebstahl aufklären. Wie die Police Grand-Ducale am Freitag mitteilt, ist daraus allerdings eine Hausdurchsuchung geworden, bei der verschiedenste Drogen gefunden wurden. Nach der Meldung über den Diebstahl konnten die Beamten den Fahrzeughalter als möglichen Verdächtigen identifizieren. Bei den weiteren Ermittlungen zeigte sich dann, gegen den Mann lag nicht nur ein Fahrverbot bis 2023 vor. Auch das Auto war seit 2020 eigentlich nicht mehr angemeldet.

Als Beamte den Mann zu Hause befragen wollten, roch es laut Polizei bereits an der Tür nach Cannabis. Die Staatsanwaltschaft ließ das Fahrzeug beschlagnahmen und die Wohnung durchsuchen. Neben dem Wohnungsinhaber trafen die Beamten dort zwei weitere Männer an. Dabei fanden die Beamten Ecstasy, Amphetamine und geringe Mengen weiterer Drogen (darunter Speed, Ketamin und LSD). Daneben fanden sich auch Drogenutensilien und kleine Verpackungstüten in der Wohnung.

Nach Aussage des Mannes sollte ein Teil der Drogen allerdings einem der Gäste gehören. Bei diesem fanden die Ermittler dann neben 24 Gramm Marihuana auch geringe Mengen Haschisch. Der zweite Gast hatte acht Gramm Speed bei sich. Gegen die drei Männer wurde Strafanzeige gestellt. Die gefundenen Drogen wurden beschlagnahmt.

(L'essentiel)