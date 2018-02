Polizei ist an Fasching im Dauereinsatz

Wie die Police Grand-Ducale am Montagmorgen mitteilt, hatten ihre Beamten während der Diekircher Kavalkade alle Hände voll zu tun. Drei Kinder, die als vermisst gemeldet wurden, konnten wieder gefunden und in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden.

Ein Schaufenster ging zudem in der Grand-Rue nach einem Streit zu Bruch. Die Polizei Diekirch untersucht diesen Vorfall. Insgesamt mussten die Beamten nach dem Umzug in einem Dutzend Fällen wegen Handgreiflichkeiten einschreiten. In drei Fällen wurden Beteiligte verletzt und mussten von den Rettungskräften behandelt oder ins Krankenhaus gebracht werden. Für zwei Betrunkene Personen, die sich nicht mehr in den Griff bekamen endete der Abend in der Ausnüchterungszelle.

(sw/L'essentiel)