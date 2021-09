Auto kracht in Eingang der Deichhalle

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in der Nacht auf Montag mit seinem Wagen in den Eingangsbereich der Ettelbrücker Deichhalle gekracht. Der Unfall wurde kurz nach Mitternacht bei der Polizei gemeldet, wie die Beamten am Montagvormittag berichten. Vor Ort in der Rue du Deich trafen die Einsatzkräfte auf den unverletzten Fahrer.

An der Halle entstand hoher Sachschaden. Der Unfallfahrer wurde von den Polizisten gebührenpflichtig verwarnt. Die Beamten mussten den technischen Dienst der Gemeindeverwaltung Ettelbrück alarmieren. Die Techniker mussten noch in der Nacht zur Reparatur der Eingangstür ausrücken.

(L'essentiel)