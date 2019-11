Polizei schnappt Täter kurz nach Überfall

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der Ettelbrücker Grand-Rue wurde am Samstag eine Boutique überfallen. Das teilt die Police Grand-Ducale am Sonntag mit. Ein mit einem Messer bewaffneter Mann betrat gegen 15 Uhr das Geschäft, bedrohte die Verkäuferin und flüchtete mit der Kasse. Die Verkäuferin wurde dabei nicht verletzt.

Eine sofortige Fahndung nach dem Täter wurde eingeleitet. Nur kurze Zeit später konnte der Mann ermittelt und gestellt werden. Sowohl das Diebesgut als auch die Tatwaffe wurden sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Diekirch wurde der Mann festgenommen und am Sonntagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(L'essentiel)