Probezeit-​​Fahrer donnert mit 178 km/h durch Tunnel

Ein junger Autofahrer hatte es in der Nacht auf Sonntag auf der Autobahn A7 in Höhe des Stafelter Tunnels deutlich zu eilig. Die Police Grand-Ducale maß eine Geschwindigkeit von 178 Stundenkilometer. Bei der anschließenden Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass der Autofahrer sich noch in der Probezeit befand.

Wegen des Überschreitens der zulässigen Geschwindigkeit um 88 Stundenkilometer wurde Strafanzeige gestellt und ein provisorisches Fahrverbot ausgesprochen.

(L'essentiel)