Lkw knallt gegen Vordermann – Fahrer verletzt

In Oetringen ist es am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr zu einem Lkw-Unfall gekommen. Ein Lastwagen war gerade in Richtung Sandweiler unterwegs, als es plötzlich krachte: Der Trucker fuhr einem anderen Lkw direkt ins Heck. Der Fahrer des hinteren Lasters wurde eingeklemmt und musste aus dem Fahrerstand herausgeschnitten werden. Anschließend wurde der Verletzte ins Krankenhaus gebracht.

Vor Ort waren die Feuerwehren Niederanven-Schüttringen und Mutfort-Waldbredimus sowie die Berufsfeuerwehr der Stadt Luxemburg im Einsatz.

(L'essentiel)