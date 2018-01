Großer Feuerwehreinsatz in der Hauptstadt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schon wieder brennt ein Haus in Luxemburg. Seit Montagmorgen steht der Dachstuhl eines unbewohnten Hauses in der Hauptstadt – Rue Mathias Hardt, Ecke Rue de Prague – in Flammen.

Laut Tageblatt hatte die Feuerwehr gegen 7 Uhr den Brand zwar unter Kontrolle, war allerdings noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

(L'essentiel)