Polizei stoppt betrunkenen Brummi-​​Fahrer

Für einen betrunkenen Lkw-Fahrer endete eine Fahrt in Schlangenlinien auf der A1 am Sonntagnachmittag in der Ausnüchterungszelle. Nachdem Anrufer die unsichere Fahrweise des Mannes bei der Polizei meldeten, seien Motorradpolizisten ausgerückt, um den Laster zu finden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, sei den beiden Beamten das verdächtige Gefährt rasch aufgefallen, schon das Anhalten des Fahrzeugs bereitete ihnen einige Mühe.

Der Fahrer habe sehr abwesend gewirkt und konnte scheinbar nur schwer die Spur halten. Auf der Pannenspur in Höhe Senningerberg konnten die Beamten jedoch den Lkw und seinen Fahrer zum Stehen bringen. Sofort sei den Beamten der intensive Alkoholgeruch aufgefallen. Die Aufforderung zum Aussteigen missachtete der Mann, er wollte einfach weiterfahren. Die Polizisten konnten jedoch geistesgegenwärtig die Weiterfahrt des Mannes verhindern.

Weil der Brummi-Fahrer daraufhin aggressiv geworden war, wurde er von den Beamten in Handschellen gelegt. Der Mann habe sich derart unkooperativ verhalten, dass die Beamten ihn in die Ausnüchterungszelle steckten. Ihn erwarten nun eine Anzeige und ein Fahrverbot.

(L'essentiel)