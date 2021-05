Passanten auf dem Kirchberg ausgeraubt

Zwei Passanten sind am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr in der Nähe der Rue Léon Hengen auf dem Kirchberg von zwei Unbekannten überfallen worden. Das teilt die Polizei mit. Demnach haben die beiden mutmaßlichen Täter ihre Opfer bedroht und dabei ein Mobiltelefon und einen Geldbeutel erbeutet. Danach flüchteten beide Männer in Richtung des nationalen Sportzentrums Coque. Die Beamten gehen inzwischen davon aus, dass die Täter bewaffnet sind.

Die beiden Flüchtigen werden als junge Männer zwischen 19 und 20 Jahren beschrieben. Beide waren bei der Tat dunkel gekleidet. Die beiden könnten nach Angabe der Polizei mit einer Schusswaffe und einem Messer bewaffnet sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Hinweise und sachdienliche Informationen nimmt das Polizeikommissariat in Luxemburg per Telefon unter (+352) 244 40 100 oder per E-Mail entgegen.

