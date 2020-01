Polizeistreife muss Geisterfahrer ausweichen

Die Beamten in einem Streifenwagen in Livingen hatte in der Nacht auf Freitag einen Schutzengel. Der Polizeistreife kam in der Rue de Peppange gegen 1.30 Uhr plötzlich ein Fahrzeug auf der eigenen Spur entgegen. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, konnten die Einsatzkräfte rechtzeitig ausweichen und so einen Unfall verhindern. Die Streife nahm sofort mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf.

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnten die Polizisten den Autofahrer stoppen. Ein Alkoholtest ergab, dass der Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatte. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle eingezogen.

(L'essentiel)