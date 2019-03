Mann zapft in Niederfeulen Sprit aus Lkw

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Autofahrer wurde am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr auf einem Firmengelände in der Route de Bastogne in Niederfeulen dabei beobachtet, wie er Diesel aus einem Lkw gezapft hatte und dann Richtung Heiderscheid gefahren war. Der Zeuge verständigte die Polizei. Diese konnte den mittlerweile schlafenden Mann wenige Kilometer später auf der N15 auf einem weiteren Firmengelände antreffen.

Die Beamten kontrollierten den Wagen und fanden zwei Kanister mit Diesel vor. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde Strafanzeige erstellt und der gestohlene Diesel beschlagnahmt.

(L'essentiel)