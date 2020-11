Polizei sucht nach Einbrechern in Bartringen

⚠️ Achtung - Einbrecher auf der Flucht



Im Raum Bartingen sind nach einem versuchten Einbruch 2 Personen flüchtig gegangen.



Keine Personen mitnehmen

Verdächtige Personen dem Polizeinotruf 113 melden pic.twitter.com/cPb0C5sXNz — Police Luxembourg (@PoliceLux) November 6, 2020

Die Polizei sucht im Raum Bartringen derzeit nach zwei verdächtigen Personen. Das teilt die Polizei am Freitagabend bei Twitter mit. Demnach ist es kurz vor 20 Uhr am Freitag zu einem versuchten Einbruch in der Gegend gekommen. Den Verdächtigen ist demnach die Flucht gelungen.

Die Beamten fordern die Bevölkerung auf, in der Gegend keine Anhalter mitzunehmen. Zeugen, die verdächtige Personen in Bartringen und Umgebung sehen, sollen diese unter 113 bei der Polizei melden.

(L'essentiel/DPA)