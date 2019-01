E-​​Rollerfahrer wird von Bus erfasst und verletzt

Ein Mann fuhr am Dienstagabend gegen 19 Uhr in Howald mit seinem Elektroroller über einen Zebrastreifen in der Rue de Scillas, als er von einem Bus erfasst wurde, der in den Rangwee abbiegen wollte. Der Mann stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Er musste zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden.

Laut Polizei war das Opfer dunkel gekleidet, was es für den Busfahrer schwer gemacht habe, ihn zu erkennen. Das Ministerium für Mobilität wies bereits auf die besonderen «Herausforderungen» hin, die die dunkle Jahreszeit mit sich bringt. So seien gerade Fußgänger, Radfahrer und Fahrer von Rollern und Segways besonders «verwundbar», weswegen sie darauf achten sollten, durch ihre Kleidung gut sichtbar zu sein.

(nc/L'essentiel)