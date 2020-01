Überfall – Polizei warnt vor bewaffnetem Trio

Drei Männer haben am Freitagmorgen gegen 10.45 Uhr eine Frau in der Rue Plaetis in Luxembrug-Stadt überfallen. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, klingelten die mit einem Messer bewaffneten Täter an der Haustür ihres Opfers. Nachdem sie sich Zutritt verschafft hatten, überwältigten sie die Frau, bedrohten sie und entwendeten ihre Bankkarte. Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nun nach den Tätern, die wie Bauarbeiter gekleidet waren. Die Beamten beschreiben sie wie folgt: Der erste Täter ist mittelgroß und mollig. Er trug zum Tatzeitpunkt eine Brille, einen weißen Helm und eine orangefarbene Weste. Der Zweite ist zirka 1,80 Meter groß und schlank. Er trug ebenfalls einen weißen Helm und eine orangefarbene Weste und war mit einem schwarzen Oberteil und einer dunklen Hose bekleidet. Der dritte hat eine ähnliche Statur, wie der Zweite. Er trug dunkle Kleidung und Sportschuhe. Alle drei Täter sprachen Französisch.

Die Polizei bittet alle Autofahrer im im Raum Neudorf/Grund keine Anhalter mitzunehmen. Alle Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, diese unter der Notrufnummer 113 zu melden.

(sw/L'essentiel)