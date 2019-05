Tödlicher Arbeitsunfall bei ArcelorMittal

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein 45-jähriger Mitarbeiter einer externen Firma hat bei Arbeiten am Starkstromnetz bei Arcelor Mittal in Differdingen einen tödlichen Stromschlag erlitten. Das Unglück ereignete sich am Montagmorgen um 11 Uhr.

Der französische Arbeiter starb noch an der Unfallstelle. Derzeit wird geklärt, wie es zu dem Arbeitsunfall kam.

(L'essentiel)