Polizeikontrolle – 56 Verstöße bei 53 Lkw

Die Police Grand-Ducale führte am Donnerstag in Zusammenarbeit mit ihren deutschen Kollegen eine groß angelegte Schwerlastkontrolle auf der A1 am Grenzübergang Wasserbillig durch. Ein besonderes Augenmerk legte die Polizei auf den technischen Zustand der Fahrzeuge und auf das Einhalten der Vorschriften zum grenzüberschreitenden Abfall- und Gefahrguttransport.

Das Ergebnis war ernüchternd: Den 53 kontrollierten Lkw stellten die Beamten insgesamt 56 Protokolle aus. 27 Fahrer hatten die gesetzlich vorgeschriebenen Fahrtzeiten nicht eingehalten, 14 Verstöße wurden wegen unzureichender Ladungssicherung, mangelhafter Bereifung und fehlender Dokumente geahndet.

Erst weiterfahren, wenn alles ordnungsgemäß ist

Bezüglich des grenzüberschreitenden Abfalltransports wurden 15 gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt. Einige Fahrzeuge, bei denen die Ladung nicht ausreichend gesichert oder die Bereifung nicht ordnungsgemäß war, wurden aus dem Verkehr gezogen, bis die Mängel beseitigt waren.

Seit 2008 führen die saarländische, rheinland-pfälzische und die luxemburgische Polizei gemeinsame Kontrollen in Deutschland und im Großherzogtum durch. Sie sollen Erfahrungsaustausch zwischen den Beamten ermöglichen, die grenzüberschreitende Kriminalitätsbekämpfung verbessern und die internationale Zusammenarbeit im Bereich des Schwerlastverkehrs verbessern.

