Route de Thionville ist wieder frei

Ein brennendes Auto hat am Freitagmorgen in Bonneweg die N3 in Richtung Thionville blockiert. Wie der Automobil-Club Luxemburg (ACL) am Freitag meldet, hatte auf der Wagen auf Höhe der Tesla-Garage aus bislang unklarer Ursache Feuer gefangen. Die Straße war von 9.30 Uhr für rund anderthalb Stunden wegen Löscharbeiten gesperrt.

Gegen 11.05 Uhr konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Laut CGDIS hat es bei dem Feuer keine Verletzten gegeben, wie die Rettungskräfte in einer Mitteilung am Freitag schreiben. Nähere Details zu dem Brand sind derzeit nicht bekannt.

