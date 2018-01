Verfolgungsjagd hält Luxemburg in Atem

Wie ein L'essentiel-Leser berichtete, lieferte sich die Police-Grand-Ducale in Bartringen eine halsbrecherische Verfolgungsjagd mit einem flüchtigen Fahrer. Die Szene habe den Leser an das Videospiel «Grand Theft Auto» erinnert. Der Fahrer sei in Richtung City Concorde davongebraust.

Weitere Augenzeugen gaben an, den blauen BMW M3 und die Polizisten später auf der A4 und der A13 gesehen zu haben. Eine Sprecherin der Polizei bestätigte den Vorfall bereits. In ihrem Communiqué teilt die Police Grand-Ducale mit, dass sich der Fahrer einer Kontrolle entziehen wollte. In der Bartringer Route de Longywy habe er ein Polizeimotorrad gerammt, woraufhin ein Beamter einen Schuss auf das Fahrzeug abgegeben hat.

Im Einsatz soll auch der Panzerwagen der luxemburgischen Polizei gewesen sein.

Anschließend ging die Verfolgungsjagd Richtung Belgien weiter. Der Fahrer schaffte es, die Grenze zu überqueren. Laut Informationen der Seite sudinfo.be seien auch im Nachbarland Schüsse gefallen. Der Fahrer sei schließlich in Weyler bei Arlon gestoppt worden. Die belgische Polizei habe ihn zuvor mit einem Dutzend Streifenwagen und einem Hubschrauber verfolgt. Der Flüchtige wurde bei seiner Verhaftung nicht verletzt.

