Motorradfahrer kracht gegen Zaunpfosten und stirbt

Ein 52 Jahre alter Mann aus dem belgischen Waterloo ist am Freitag tödlich in Luxemburg verunglückt. Das teilt die Police Grand-Ducale am Nachmittag mit.

Der Mann war gegen 13 Uhr mit seinem Motorrad in einer Gruppe auf dem CR360 bei Bissen unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über seine Maschine verlor. Er rutsche quer über die nasse Fahrbahn und geriet in den Graben am linken Straßenrand. Anschließend prallte er gegen einen Zaunpfosten, wodurch er sich die tödlichen Verletzungen zuzog.

Einige Fahrer der Motorradgruppe mussten vom psychologischen Dienst der Feuerwehr betreut werden. Die Strecke war nach Polizeiangeben bis etwa 15.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es handelt sich um das 13. Todesopfer im luxemburgischen Straßenverkehr in diesem Jahr.

(sw/L'essentiel)