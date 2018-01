Fahrer liefert Polizei brenzlige Verfolgungsjagd

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei Junglinster, auf der Route de Luxembourg, bemerkten Beamte der Police Grand-Ducale am Freitagabend, gegen 18 Uhr, einen Autofahrer, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Als die Streife das Fahrzeug mit einer leuchtenden Haltekelle aus dem Verkehr herauswinken wollte, trat der Fahrer auf das Gaspedal. Einer der Polizisten musste sich mit einem Sprung von der Fahrbahn retten.

Das Fahrzeug brauste in Richtung Junglinster davon. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene auf. Die anschließende Verfolgungsjagd ging von Junglinster über Gobringen Heffingen bis nach Ernzen. Während der wilden Fahrt überholte der Fahrer immer wieder andere Verkehrsteilnehmer, teilweise auch in Kurven.

Verstärkung wird angefordert

In der Rue de Medernach in Fels fuhr der Flüchtige über einen Bordstein. Mittlerweile waren mehrere Polizeiwagen wegen des Mannes im Einsatz. Dem Fahrer gelang es sogar, eine Nagelsperre, die am Eingang von Medernach ausgelegt worden war, zu umfahren.

Schließlich gelang es der Polizei das Fahrzeug in Ermsdorf auszubremsen und zu stoppen – nach etwa 20 Kilometern. Der Fahrer stieg aus und wollte zu Fuß weiter flüchten. Die Polizisten konnten ihn jedoch daran hindern. Nach heftiger Gegenwehr konnte er festgenommen werden. Dabei trugen zwei Polizisten leichte Verletzungen davon. Außerdem wurde ein Dienstfahrzeug leicht beschädigt. Der Fahrer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft verhaftet.



(sw/L'essentiel)