Mann wütet in der Wohnung seiner Ex-​​Frau

Am Donnerstagmittag meldete eine Frau den Einbruch ihres Ex-Mannes in ihre Wohnung in Howald. Er hatte seinen Besuch zuvor aus der Wohnung angerufen und gedroht seine Ex-Frau umzubringen. Die Frau hatte daraufhin Angst, mit den Kindern nach Hause zu kommen.

Als die Beamten ankamen, trafen sie vor dem Gebäude auf einen Mann mit nacktem Oberkörper, der einen sichtlich nervösen und aufgebrachten Eindruck machte. Als die Wohnungsbesitzerin ebenfalls vor Ort eintraf, musste sie feststellen, dass ihr Ex-Mann das ganze Mobiliar, womöglich mit einem Beil, zerstört hatte. Der Aufforderung, die Beamten zur Dienststelle zu begleiten, widersetzte sich der Mann. Er war betrunken und seine Gegenwehr war heftig. Die Polizisten konnten ihn allerdings überwältigen und in Gewahrsam nehmen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an, der sich heute Morgen vor dem Untersuchungsrichter verantworten musste.

(L'essentiel)