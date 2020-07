Schmuckdiebe schlagen auf offener Straße zu

Auf den Straßen der Hauptstadt wurden am Montagabend zwei Männer Opfer von Dieben, die es Schmuck abgesehen hatten. Das teilt die Polizei am Dienstag mit. Die erste Tat erreignete sich gegen 21.50 Uhr in auf der Route de Thionville, als ein Unbekannter einem Passanten eine Goldkette vom Hals riss. Der Dieb floh in Richtung Rue Dernier Sol. Den mutmaßlichen Täter beschrieb das Opfer der Polizei als kleinen schmächtigen Mann. Nach Angaben der Beamten ist der Gesuchte zirka 1,70 Meter groß, trug einen Dreitagebart und war mit einer Mütze und einer blauen Jogginghose bekleidet.

Gegen 23.30 Uhr wurde ein Mann in der Grand-Rue von einer jungen Frau angesprochen, die ihn offenbar abzulenken versuchte. Das Opfer verspürte einen plötzlichen Ruck am Hals und ehe er sich versah war seine Kette weg. Die junge Frau floh mit zwei männlichen Personen zu Fuß in Richtung Clausen. Die drei mutmaßlichen Tatbeteiligten als junge Menschen Anfang 20 beschrieben und trugen zum Tatzeitpunkt einen Rucksack bei sich.

Die Ermittlungen zu diesen Taten stehen noch am Anfang, sagte eine Polizeisprecherin gegenüber L'essentiel. Es sei deshalb noch zu früh die Taten miteinander in Verbindung zu bringen.

(lh/L'essentiel)