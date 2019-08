Männer regeln Parkplatz-​​Streit mit Fäusten

Am Donnerstag kam es gegen 16 Uhr auf einem Parkplatz in der Rue de l'Industrie in Diekirch zu einem heftigen Streit zwischen zwei Männern. Die Meinungsverschiedenheit führte letztendlich zu einem brutalen Faustkampf. Nach Angaben der Polizei wurde einer von ihnen so hart getroffen, dass er in eine nahegelegene Hecke flog.

Die Police Grand-Ducale intervenierte schließlich und trennte die Streithähne von einander.

(L'essentiel)