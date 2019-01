Polizei ertappt Brandstifter auf frischer Tat

Bei der Police Grand-Ducale wurden am Mittwochabend zwei Personen gemeldet, die sich unerlaubterweise in einem leerstehenden Haus in der Rodinger Rue de Clopp aufhielten und randalierten. Wenige Minuten später ging die nächste Meldung über ein Feuer in dem Gebäude ein.

Als eine Streife gegen 22 Uhr eintraf, stießen die Beamten auf zwei Männer. Einer von ihnen ergriff sofort die Flucht, konnte aber wenig später gefasst werden. Der zweite Mann stellte sich sofort. Die herbeigeeilte Feuerwehr stellte einen Brandherd im Dachgeschoss und einen weiteren im zweiten Stock des Hauses fest. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, da die Feuerwehr schnell vor Ort eingetroffen war.

Kriminalpolizei ermittelt

«Unter schwerem Atemschutz gelang es einem Trupp die Brände binnen kurzer Zeit unter Kontrolle zu bringen. Nachdem das Haus belüftet und alle Brandnester gelöscht waren, konnte der Einsatz nach rund einer Stunde abgeschlossen werden», teilte das CIS Käerjeng/Petingen mit.

Bislang gestand einer der Männer lediglich, ein Fenster zertrümmert zu haben. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass die Männer auch das Feuer gelegt haben. Die Spurensicherung der Kriminalpolizei ermittelt nun.

(sw/L'essentiel)