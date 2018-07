Feuer im «Showtime» in Esch hält Retter in Atem

Gegen 16 Uhr rückte die Feuerwehr am Montagnachmittag in die Escher Rue d'Audun aus. Dort steht ein Gebäude in Flammen. Laut Zeugenaussagen soll es sich dabei um das Haus handeln, in dem der Club «Showtime» sitzt. Die Polizei bestätigte dies auf Nachfrage von L'essentiel. Es war keine Person im Haus, als das Feuer ausbrach, so die Beamten.

Die Rue d'Audun, der Boulevard Prince Henri und der Boulevard John F. Kennedy sind derzeit für den Verkehr gesperrt. Autofahrer werden gebeten, dass Gebiet zu umfahren.

Der Brand verursacht auch erhebliche Störungen im Schienenverkehr. Viele Züge fahren den Bahnhof in Esch derzeit nicht an. Die Anwohner werden zudem gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zudem wurde der Strom in der Nachbarschaft ausgestellt.

(L'essentiel)