Unfall auf A7 legt Verkehr in Richtung Hauptstadt lahm

Wer am Freitagmorgen aus dem Norden in die Hauptstadt fahren will, muss Geduld mitbringen. Nach Angaben des ACL hat sich nach einem Unfall an der Ausfahrt Waldhof ein sieben Kilometer langer Stau gebildet, eine Fahrbahn ist immer noch gesperrt. Der Verkehr stockt bis zum Tunnel Grouft.

A7 Autoroute du Nord, Schieren direction Jonction Grunewald à hauteur Waldhof

voie de droite bloquée, problème de trafic, accident avec blessés, formez une voie de secours pour les services de secours, bouchon #ACL_A7 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) February 26, 2021

Wie der ACL weiter angibt, haben sich beim Zusammenstoß eines Busses, Lkws und Pkws Personen verletzt. Fahrer werden gebeten eine Rettungsgasse zu bilden.

Auf Nachfrage von L'essentiel bestätigt der CGDIS, dass es beim Unfall mehrere Verletzte gab. «Sechs leicht Verletzte werden derzeit versorgt», informiert ein Sprecher des CGDIS weiter.

(L'essentiel)