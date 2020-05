Polizei verhängt 15 Strafen pro Tag wegen Corona

Die meisten Menschen im Großherzogtum halten sich an die Hygieneauflagen zur Eindämmung des Coronavirus – aber eben nicht alle. Die Polizei teilt am Dienstag mit, dass sie in diesem Zusammenhang in der vergangenen Woche, vom 18. bis 24. Mai, etwa 15 Geldstrafen pro Tag verhängen musste. In mehr als 90 Prozent der Fälle, weil die Maskenpflicht nicht befolgt wurde. Wer beispielsweise in den öffentlichen Verkehrsmitteln keine Maske trägt, kann mit einer Geldstrafe in Höhe von 145 Euro belegt werden.

Darüber hinaus stellt die Polizei fest, dass sie mehrere Strafen wegen der Missachtung der Schließung des Obersauer Stausees, aber auch wegen privaten Veranstaltungen, bei denen die maximale Personenzahl «weit überschritten» wurde, ausgesprochen hat.

Im Großherzogtum ist es erlaubt maximal sechs Personen in einen Haushalt einzuladen. Bis zu 20 Personen dürfen sich unter freiem Himmel versammeln. Die Maskenpflicht besteht in Bus und Bahn und überall, wo der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann.

(L'essentiel)