Würge-​​Attacke auf Freundin endet im Polizeigewahrsam

Nach einer private Feier in Eischen ist es zu einem Streit zwischen einem Mann und seiner Lebensgefährtin gekommen. Das teilt die Polizei am Montag mit. Demnach hat derMann seine Freundin geschlagen und gewürgt. Das Paar lebt nach Angaben der Beamten nicht zusammen.

Die Frau wurde mit Verletzungen an Hals und Kopf in einen Krankenhaus gebracht. Ihr Freund wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft verhaftet. Er war betrunken und wurde am Sonntagnachmittag einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Dieser setzten den Mann unter Auflagen auf freien Fuß.

(L'essentiel)