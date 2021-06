60 Feuerwehrleute rücken zu Brand in Wohnhaus aus

Am Sonntag, gegen 13 Uhr, ist der CGDIS zu einem Hausbrand in Wormeldingen ausgerückt. Bereits bei ihrer Ankunft stand das Dach des Einfamilienhauses in der Rue Principale komplett in Flammen, wie der CGDIS mitteilt.

Um die Gefahr einer Ausbreitung des Feuers zu vermeiden, wurde Verstärkungen benötigt. Es dauerte eine Stunde, bis die Einsatzkräfte das Feuer vollständig unter Kontrolle hatten. Die Brandwache wird bis zum Ende des Tages aufrechterhalten.

Um sich Zugang zum Haus zu verschaffen, musste eine Tür aufgebrochen werden. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt, so der CGDIS in einer Erklärung. Insgesamt waren 60 Feuerwehrleute vor Ort im Einsatz.

(L'essentiel)