Mann muss nach Messer-​​Angriff notoperiert werden

In der Route de Thionville ist ein Mann am frühen Freitagmorgen mit einem Messer und einer Eisenstange angegriffen und verletzt worden. Wie die großherzogliche Polizei am Freitagnachmittag mitteilt, wurde das Opfer mit Stichverletzungen im Brustbereich ins Krankenhaus gebracht und dort notoperiert.

Der Gesundheitszustand des Mannes sei stabil. Nach jüngsten Informationen bestehe keine Lebensgefahr.

Die Tat hatte sich nach einer Auseinandersetzung mehrerer Personen in der Nähe der Drogenhilfseinrichtung ereignet, wie die Polizei mitteilt. Demnach konnte der Tatverdächtige noch vor Ort gestellt und festgenommen werden. Die Tatwaffen, die in unmittelbarer Nähe des Tatorts gefunden wurden, seien beschlagnahmt worden.

