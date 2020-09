Kind wird von Auto erfasst und verletzt

Ein 8-jähriges Kind ist am Donnerstagmorgen gegen acht Uhr in der Rue Dicks in Esch/Alzette von einem Auto erfasst worden. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Ersten Ermittlungen zufolge ist der Junge offenbar unvermittelt zwischen zwei am Straßenrand parkenden Autos auf die Straße gelaufen. Der Fahrer des Unfallwagens kümmerte sich um das verletzte Kind und verständigte den Rettungsdienst.

Der 8-Jährige wurde an der Unfallstelle durch einen Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Über die Schwere der Verletzungen machte die Polizei keine Angaben. Die genaue Unfallursache soll durch weitere Untersuchungen ermittelt werden.

(L'essentiel)